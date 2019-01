Divorzio in casa SFF Atletico. Con ogni probabilità sarà Vigna il nuovo tecnico.

Sarà addio, con ogni probabilità, tra SFF Atletico e Raffaele Scudieri, che dopo un matrimonio durato qualche anno, dovrà abbandonare la guida della squadra. Decisiva la sconfitta per 3-0 contro l’Anzio subita nell’ultima gara, non in linea con le ambizioni del club che nell’ultimo periodo avevano subito una netta flessione rispetto a quelle della passata stagione. Scelta che è arrivata anche in virtù del pessimo ruolino di marcia in trasferta con soli 10 punti ottenuti in 11 partite frutto di sole 2 vittorie, 4 pareggi e ben 5 sconfitte. Un andamento ben lontano da quello ottenuto in casa all'Aristide Paglialunga dove lo Sff Atletico ha più volte sfoderato prestazioni sontuose come quella valsa il meritatissimo 4-1 contro l'Avellino dell'ex tecnico campano Graziani. La sconfitta netta senza appello 3-0 contro il fanalino di coda Anzio ha sancito il divorzio che, a meno di clamorosi ribaltoni, sembra essere definitivo. Lo Sff Atletico cambierà guida tecnica e, da quel che trapela, potrebbe affidarsi ad una vecchia conoscenza dalle parti di Fregene come Pierluigi Vigna, ex tecnico del Fregene e del Flaminia in Serie D.

Ultimo aggiornamento: 17:28

