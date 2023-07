Diritti umani e tutela ambientale: la Figc lancia "Strategie di Sostenibilità"

L'obiettivo, messo nero su bianco, è quello di raggiungere entro il 2023 undici target su diverse politiche, comprese quelle dei diritti umani ma anche la tutela ambientale. Insomma, cose importanti. La nuova iniziativa della Figc è indicata del nuovo progetto "Strategia di Sostenibilità" che oggi è stata presentata dalla federazione. Un progetto ambizioso che si ispira a quello della UEFA.

«Assumiamo un impegno importante nei confronti delle nuove gerazioni. Grazie all'input arrivato dalla UEFA - ha spiegato il presidente federale Gabriele Gravina - intendiamo rilanciare la nostra azione di sviluppo integrale, defindendola con obiettivi e metedologie ancora più chiari e organizzati. La FIGC vuole essere un punto di riferimento per assicurare la competitività del sistema calcistico ed ispirare tutti i suoi attori». L'impegno quindi è chiaro, e la Figc è la prima federazione in Italia che ha un documento strategico di questo senso. Lo stesso è stato realizzato in collaborazione con la LUNDQUIST, partner tecnico-metodologico. Ci sono degli obiettivi da prendere nel breve, nel medio e nel lungo periodo. E gli ambiti, come detto, sono 11, tutti indicati dalla UEFA.

I TARGET

Sette obiettivi da raggiungere nel macro sistema dei diritti umani, quattro invece quelli trovati per quanto riguarda la tutela ambientale. Nel primo caso si passa ovviamente dalla lotta al razzismo, la tutela dei minori e dei giovani, l'ugualianza e l'inclusione, il calcio per tutte le abilità vale a dire crere un ambiente accessibile e senza nessuna barriera, salute e benessere promuovendo degli stili di viti sani che coinvolgono le comunità calcistiche, il sostegno ai rifugiati e infine emergenza e diritti, cioè integrare i principi dei diritti umani nelle strategie e assumere un ruolo di leadership nelle azioni di solidarierà.

Sotto l'aspetto invece della tutela ambientale, il primo target da prendere è quello dell'economia circolare.

L'emergenza climatica è un altro tema da considerare, la sostenibilità degli eventi e infine pure quella delle infrastrutture.

«Per realizzare le proprie ambizioni - si legge nella nota - la Federazione ha identificato quattro leve strategiche: la sinergia con gli stakeholder, una governance solida per presidiare le azioni di sostenibilità, nuove partnership per acquisire competenze specifiche e iniziative di advocacy per sensibilizzare tutti gli attori ai quali si rivolge. L’azione della FIGC punta inoltre a favorire quell’effetto a cascata che permetta di generare impatti significativi e duraturi, per il calcio e per il Paese, attraverso il coinvolgimento, qualitativo e quantitativo, dei diversi stakeholder dell’ecosistema calcistico: le Leghe, le Associazioni tecniche, i club, così come i volontari, gli sponsor, i tifosi, i fornitori di servizi, i Media, le comunità e le amministrazioni locali, le istituzioni ed il Governo, ciascuno nei rispettivi ambiti, con i rispettivi obiettivi e le rispettive azioni».