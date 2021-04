Serie A, Sky presenta ricorso in tribunale contro l'assegnazione dei diritti tv a Dazn

Continuerà in tribunale, la disputa tra Sky e Dazn per l'assegnazione dei diritti tv del campionato di Serie A di calcio per il triennio 2021-2024 a Dazn. La pay-tv, si apprende, ha infatti presentato un ricorso d'urgenza in tribunale contro la delibera con cui la Lega Serie A ha approvato l'offerta da 840 milioni di euro per dieci partite del massimo campionato italiano a giornata, delle quali sette in esclusiva e tre in co-esclusiva. Secondo Sky l'assegnazione ha violato la Legge Melandri, che proibisce a un singolo operatore «di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette»: questa la motivazione che ha spinto al ricorso.

Ultimo aggiornamento: 19:33

