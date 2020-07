Diritti Tv, i club della Serie A a pranzo con De Laurentiis. Ferrero: «Questione delicata, ma siamo uniti»

Un pranzo per discutere dei diritti tv. Si è svolto a Roma, all’Hotel St. Regis, l’incontro voluto del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha invitato molti club di Serie A per parlare della questione relativa ai diritti televisivi. Un’occasione per il patron azzurro per illustrare il proprio progetto di produzione e distribuzione dei contenuti del massimo campionato calcistico italiano. Un progetto che De Laurentiis vorrebbe realizzare in autonomia, senza l'ingresso dei fondi di private equity. Un'innovazione, invece, che la Lega sponsorizza. «Se abbiamo trovato un accordo? E' una cosa delicata e importante, ma siamo uniti. I dettagli? Chiedeteli a De Laurentiis», ha detto uscendo dall'albergo Massimo Ferraro, presidente della Sampdoria. Presenti, tra gli altri, anche Claudio Lotito, numero uno della Lazio, e Guido Fienga, CEO della Roma. Ultimo aggiornamento: 16:09

