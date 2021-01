Lega Serie A, al via le trattative private per i diritti tv

La Lega Serie A avvierà le trattative private per i diritti tv del campionato nel triennio 2021/24.

Dopo l'apertura delle buste contenenti le proposte da parte dei broadcaster (non quindi quelle relative a intermediari e le manifestazioni di interesse per il canale di Lega) in mattinata, nell'assemblea non sono state presentate ai club le cifre delle offerte né chi le ha presentate, decidendo tuttavia di proseguire con le trattative private. Le negoziazioni con i singoli broadcaster inizieranno il prossimo venerdì e saranno svolte dall'ad di Lega Luigi De Siervo affiancato da una commissione dei club.

© RIPRODUZIONE RISERVATA