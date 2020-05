© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamento a mercoledì prossimo,, quando sarà in programma un’assemblea scottante sui. Il punto è ormai noto: per ora niente pagamento dell’ultima rata bimestrale 2019-20 da parte diche avrebbero dovuto versare il corrispettivo di maggio-giugno per una somma complessiva di circa. Non solo. Da Santa Giulia hanno inviato una lettera ai club della massima serie per ribadire la volontà di non effettuare il pagamento (e per spiegare di essere aperti al dialogo), che riguarda i mesi del campionato fermo a causa del coronavirus, che ha contagiato nel mondo più di quattro milioni di persone. Dribblando le 19 società su 20 che hanno già emesso(pagando l’iva) per chiedere il rispetto del contratto.Ormai si è arrivati a un vero e proprio braccio di ferro. Su questo tema la lega di serie A è spaccata in due. Da una parte c’è chi vorrebbe discutere con i broadcaster per concedere uno sconto (su tutti,perché Sky è un partner troppo importante e sarebbe utile evitare scontri); dall’altra parte c’è chi spinge per far partire subito la diffida di pagamento che anticiperebbe l’ingiunzione per avere i soldi dell’ultima rata non versata. Qui sono forti soprattutto le posizioni diTra i due, si vocifera che il più furente sia il presidente dei partenopei,. Nelle scorse settimane c’era anche chi proponeva di allungare il contratto di una stagione, ma per questo bisogna modificare la(cosa che vorrebbe fare il ministro dello Sport,). Per questo, quindi, è stata convocata un’assemblea mercoledì 13 maggio. Ci sarà un tavolo di confronto per cercare un accordo: se prevarrà la linea oltranzista si arriverà