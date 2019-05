Diritti tv, Mediapro pronto a un nuovo assalto: in cantiere una nuova proposta alla Lega

Mediapro è pronta all'assalto. La Lega metterà in vendita il triennio 2021-24. All'ordine del giorno dell'assemblea dei club del 9 maggio c'è infatti anche la presentazione della «nuova proposta» di Mediapro «successiva a recenti incontri». Dopo mesi di trattative e schermaglie legali, gli spagnoli starebbero preparando un accordo piuttosto articolato: ancora la proposta non è definita in un tutti gli aspetti, ma secondo le prime indiscrezioni potrebbe prevedere una partnership tecnica con la prospettiva della realizzazione del canale tematico della Lega, che comunque potrebbe vendere i diritti tv per bando. Il canale tematico era il cuore del piano con cui il colosso audiovisivo spagnolo aveva partecipato all'ultimo bando, salvo poi perdere la partita dei diritti tv 2018-21 (poi assegnati a Sky e Dazn) per non aver presentato in tempo le fideiussioni richieste. I 64 milioni di euro di caparra versati all'epoca da Mediapro sono ancora nelle casse della Lega, e non è escluso che rientrino nella nuova proposta. In assemblea dovranno essere ratificate le delibere del Consiglio di Lega del 15 aprile (fra cui le date del prossimo campionato) e il nuovo ad, Luigi De Siervo, presenterà il piano industriale. Inoltre è previsto un aggiornamento sul vertice dell'European Leagues del 6-7 maggio a Madrid per discutere il futuro del calcio europeo, e su quello in programma l'indomani incontro fra le leghe europee e la Uefa, a cui parteciperà anche De Siervo. All'ordine del giorno anche il programma della finale di coppa Italia (dopo il murale della Lazio a Roma nei giorni scorsi, oggi hanno preso il via a Bergamo i lavori per quello dedicato all'Atalanta), il premio per i migliori calciatori di questo campionato e l'evoluzione del logo della Serie A.

