MILANO Con il compito di mediare e trovare un accordo con le tv, ieri pomeriggio Luigi De Siervo, ad della Lega serie A, ha parlato con Sky, Dazn e Img, i licenziatari dei diritti domestici e internazionali del campionato italiano. Il tema resta scottante. La situazione è articolata con i diversi broadcaster: è stato un incontro interlocutorio e nei prossimi giorni le parti si rivedranno per cercare uno spiraglio. Meglio aspettare le prossime 48-72 ore, quando si potrebbe conoscere la data della ripresa del campionato e in quel caso le emittenti sarebbero obbligate a pagare (lo sono già adesso, ma senza calcio non hanno intenzione di farlo). Certo, le televisioni si danno forza del fatto che le società abbiano bisogno di liquidità, ma in soccorso alla Lega e ai club stanno arrivando diversi istituti finanziari che si sono fatti avanti per aprire delle linee di credito e dare un aiuto in questo momento delicato.PIÙ TRANQUILLECosì ora le squadre sono più tranquille e non si trovano in una situazione di inferiorità al tavolo delle trattative. Detto questo, senza un buon esito, i club della massima serie adiranno le vie legali. L’argomento è ormai da due settimane lo stesso: il mancato saldo dell’ultima rata, quella di maggio-giugno (somma complessiva di circa 230 milioni di euro), motivato dallo stop al torneo interrotto dal 9 marzo scorso a causa dell’emergenza coronavirus. I 20 club della serie A oggi dovrebbero decidere di inviare una diffida a Sky per chiedere l’ottemperamento degli obblighi. Adesso non ci resta che aspettare.