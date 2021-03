Diritti tv, ancora una fumata grigia. E Dazn perde anche un voto

C'è ancora stallo sull'assegnazione dei diritti tv. Anche oggi una fumata grigia in Lega Serie A per il triennio 2021/24. Nell'assemblea di oggi sono stati dieci i voti a favore dell'offerta di Dazn (da Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese), uno in meno delle precedenti riunioni visto che il Cagliari si è aggiunto ai club che si sono astenuti (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino). Nel corso dell'assemblea, sul tavolo anche i diritti tv internazionali: è stata infatti creata una commissione per il terzo e ultimo bando

