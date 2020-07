Cagliari-Lecce, Fiorentina-Verona, Parma-Bologna, Udinese-Samp: dalle 19,30 Le Dirette

SEGUI LA DIRETTA

L'ultima in A tra Cagliari e Lecce in Sardegna è del 26 febbraio 2012, quando i salentini s'imposero 1-2 grazie a Muriel e Bertolacci dopo il momentaneo pareggio di Larrivey; nella storia del massimo campionato di calcio, 8 confronti sull'Isola con 5 successi dei padroni di casa, 2 pareggi e l'unica vittoria salentina appena ricordata.I ragazzi di Walter Zenga cercano i 3 punti per regalare a tifosi e società un finale di stagione degno dello splendido inizio di torneo e dimenticare la problematica fase centrale della competizione; 3 punti per la salvezza invece per i salentini, che vogliono dare continuità all'ottima vittoria casalinga sulla Lazio di martedì scorso.Sono 6 ora le partite casalinghe senza successo della Fiorentina, che in questo arco di tempo ha conquistato tra le mura amiche 4 pareggi e subito 2 sconfitte, contro Atalanta e Sassuolo; gli scaligeri lontano dal Bentegodi non conquistano i 3 punti dal 5 gennaio, 0-2 a Ferrara con la SPAL, poi 7 partite con 5 pareggi e le sconfitte contro Sampdoria e Brescia.I viola giocano per la seconda volta consecutiva tra le mura amiche, dopo lo deludente 0-0 col Cagliari; buona invece la prova del Verona nel 2-2 casalingo contro l'Inter di giovedì scorso, e la ricerca dei 3 punti quest'oggi per cercare di rientrare nella lotta per la conquista di un posto in Europa League, al momento lontana 6 punti in classifica.Sembrava sui binari giusti il campionato del Parma alla ripresa post coronavirus, col pareggio sul campo del Torino ed il largo successo a Marassi col Genoa: poi qualcosa s'è inceppato e sono arrivate 4 sconfitte consecutive. A corrente alternata anche il Bologna in questa fase del torneo, con 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ma con l'ultimo prestigioso successo in trasferta sul campo dell'Inter.I ragazzi di mister D'Aversa vengono dalla sconfitta dell'Olimpico per mano della Roma, un 2-1 finale che ha lasciato l'amaro in bocca ai ducali anche in ragione di alcune dubbie decisioni arbitrali; male anche i felsinei, superati in casa dal Sassuolo e ora distanti 8 punti dalla lotta per la conquista di un posto in Europa League per il prossimo anno.L'Udinese non ha mai conquistato i 3 punti nelle ultime 5 partite giocate in casa, e cerca contro i blucerchiati di interrompere questa striscia negativa al momento in essere; fondamentale invece per la classifica la vittoria corsara della Sampdoria sul campo del Lecce di due trasferte fa, la quarta colta da inizio campionato a fronte di 1 pareggio e ben 10 sconfitte lontano da Marassi.E' una sfida fondamentale quella di oggi al Friuli, che potrebbe permettere soprattutto ai padroni di casa, al momento a quota 35 in classifica, di vivere un finale di campionato tranquillo qualora dovessero avere la meglio sui blucerchiati, che invece di punti ne hanno 32. Vittoria sul campo della SPAL nello scorso turno per i bianconeri, sconfitta per 2-0 a Bergamo con l'Atalanta invece per i blucerchiati.