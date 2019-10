Diretta Wolfsberger-Roma dalle 18.55: le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' subito scontro al vertice nella seconda giornata del Gruppo J di qualificazione ai sedicesimi di Europa League; alle 18.55 di questa sera si affrontano infatti alla Merkur Arena di Graz Wolfsberger e Roma, appaiate al comando anche se dopo una sola partita disputata. Gli austriaci hanno, a sorpresa, espugnato Monchengladbach con un roboante 0-4, mentre i giallorossi hanno regolato l'Istanbul con identico punteggio nel match disputato all'Olimpico.- Wolfsberger-Roma sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La diretta streaming, come sempre, sarà disponibile sulla piattaforma Skygo per tutti gli abbonati.- Largo al turnover, un pò per scelta un pO' per necessità. La Roma che affronterà gli austriaci del Wolfsberger in Europa League sarà diversa rispetto a quella vista domenica scorsa in occasione del successo a Lecce. Innanzitutto perché mancheranno gli infortunati Pellegrini e Mkhitaryan, e poi perché il tecnico Paulo Fonseca ha intenzione di concedere un turno di riposo ad alcuni degli elementi più utilizzati da inizio di stagione, in primis Kolarov e Dzeko.(4-3-1-2): 31 Kofler; 27, Novak, 26 Sollbauer, 15 Rnic, 7 Schmitz; 11 Schmid, 16 Leitgeb, 8 Ritzmaier; 10 Liendl; 9 Weissman, 21 Niangbo. All. Struber(4-2-3-1): 13 Pau Lopez; 24 Florenzi, 5 Jesus, 20 Fazio, 37 Spinazzola; 42 Diawara, 4 Cristante; 22 Zaniolo, 27 Pastore, 99 Kluivert; 19 Kalinic. All. Fonseca