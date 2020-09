Verona-Roma alle 20.45, la diretta: Dzeko in panchina, Mirante e Pedro dal primo minuto

Primo giorno di scuola per la Roma che riparte dalla trasferta del "Bentegodi" contro il Verona di Juric (diretta Dazn1 20:45). Confermata la panchina per Dzeko, mentre tra i pali, Fonseca decide di affidarsi a Mirante. Spazio al nuovo acquisto Pedro, al suo debutto ufficiale in maglia giallorossa. Mkhitaryan guiderà l'attacco della Roma. Nel Verona, Juric a sorpresa manda in campo l'ex Cetin dal primo minuto.

LEGGI ANCHE Serie A, stasera si riparte: l'alfabeto del campionato che lotta contro il Covid

Formazioni Ufficiali

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Empereur, Gunter; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Danzi, Zaccagni; Di Carmine.

A disp.: Berardi, Pandur, Ruegg, Lovato, Bocchetti, Udogie, Ilic, Barak, Stepinski, Tupta, Casale.

All.: Ivan Juric.

ROMA (3-4-2-1): 83 Mirante; 23 Mancini, 4 Cristante, 41 Ibanez; 2 Karsdorp, 42 Diawara, 24 Veretout, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 87 Pedro.

A disp.: 13 Pau Lopez, 18 Santon, 24 Kumbulla, 20 Fazio, 14 Villar, 99 Kluivert, 31 Carles Perez, 9 Dzeko.

Ultimo aggiornamento: 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA