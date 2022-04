Diretta Udinese-Salernitana ore 18:45, dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

Si gioca, finalmente. Udinese-Salernitana è il recupero della 20ª giornata che mette in palio punti importanti in chiave salvezza. L'Udinese sta attraversando uno splendido periodo di forma. I friulani sono infatti reduci da 3 vittorie consecutive conquistate contro Cagliari, Venezia ed Empoli, che hanno regalato loro una bella fetta di salvezza. Anche la Salernitana viene da un risultato positivo, ovvero il successo per 1-2 ottenuto a Genova contro la Sampdoria. 3 punti che hanno permesso ai granata di accorciare la distanza da Venezia e Genoa, sconfitte nell'ultimo turno da Fiorentina e Milan.

Cioffi dovrebbe sostituire lo squalificato Molina con Soppy, in una mediana completata da Pereyra, Walace, Makengo e Udogie. Deulofeu e Success saranno le due punte, mentre Becao, Pablo Marì e Perez comporranno il trio difensivo davanti a Silvestri. Nicola risponde con il 3-5-2, dovendo rinunciare per squalifica a Mazzocchi e a Djuric. Sulla corsia di destra dovrebbe giocare Zortea, mentre il ruolo di partner di Bonazzoli dovrebbe essere ricoperto da Ribery. In mediana L. Coulibaly, Ederson e Bohinen, sulla sinistra Ranieri e tra i pali Sepe, protetto da Gyomber, Radovanovic e Fazio.

Segui Udinese-Salernitana in diretta

Probabili formazioni Udinese-Salernitana

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. All. Cioffi. Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Zortea, L. Coulibaly, Ederson, Bohinen, Ranieri; Bonazzoli, Ribery. All. Nicola. Arbitro: Sozza

Dove vedere Udinese-Salernitana

Fischio di inizio alle 18:45. Udinese-Salernitana, recupero di campionato, sarà trasmesso in esclusiva da DAZN. Tutti gli abbonati potranno vedere la partita su smart tv oppure con una tv collegata ad un dispositivo come TIMVISION Box, Google Chromecast o Amazon Fire Stick. Anche chi possiede una console come Xbox e PlayStation 4/5 potrà vedere la partita in diretta. Udinese-Salernitana sarà trasmessa in diretta testuale anche su ilmessaggero.it