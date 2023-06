Diretta Torino-Inter, dove vederla in tv e streaming

Il Torino di Juric cerca una vittoria per cercare di chiudere all'ottavo posto, piazzamento che in caso di una squalifica dalle competizioni europee della Juventus, potrebbe valere un pass per la prossima Conference League. Di contro l'Inter, sicura di chiudere tra le prime quattro e con la voglia di vincere per preparare al meglio la finale di Champions League, in programma sabato prossimo contro il Manchester City allo stadio Ataturk di Istanbul.

Torino-Inter, probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Sanabria.

All. Juric.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lukaku. All. S. Inzaghi.

Dove vedere Torino-Inter in tv e streaming

Torino-Inter sarà trasmessa su DAZN grazie all'applicazione disponibile per smart tv, oltre che per console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Sempre sull'app di DAZN sarà disponibile anche per device portatili con sistemi operativi iOS e Android; da browser basterà cliccare sul sito ufficiale e selezionare l'evento desiderato per avviarne la diretta. La diretta web sarà disponibile sul sito de ilmessaggero.it