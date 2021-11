Diretta Svizzera-Bulgaria dalle 20.45: le probabili formazioni e dove (non) vederla in tv

Occhi in campo, orecchie alla radiolina, come una volta. Oppure, sicuramente più probabile, testa bassa guardando il cellulare e quei siti che aggiornano in diretta i risultati delle partite. L'Italia si gioca la qualificazione al prossimo Mondiale non solo nella partita contro l'Irlanda del Nord, ma anche cercando di avere notizie sull'altra sfida del girone, quella tra la Svizzera e la Bulgaria, che va in scena a Lucerna. Gli elvetici, ovviamente, sono i favoriti e cercheranno di mettere subito le cose in chiaro, anche se rimaneggiati. Il ct bulgaro, ieri, ha spiegato che la sua squadra ha tutta l'intenzione di arrivare terza nel girone. Per farlo non dovrebbe perdere, intanto. Sicuramente la voglia è questa, ma le motivazioni sono talmente diverse che faranno la differenza. Fischio d'inizio alle 20:45.

Svizzera-Bulgaria, le probabili formazioni

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Mbabu, Schar, Frei, Widmer; Zakaria, Freuler; Okafor, Shaqiri, Vargas; Gavranovic.

BULGARIA (4-1-4-1): Karadzhov; Turitsov, Dimitrov, A. Hristov, Velkovski; Kostadinov; Kirilov, Chochev, Nedelev, Despodov; A. Iliev.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Non ci sarà la possibilità di vedere la partita tra Svizzera e Bulgaria sul territorio italiano. Né in diretta tv e nemmeno in streaming. Ma potrete seguire il commento testuale, in diretta, su il sito del Messaggero.