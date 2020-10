Diretta sorteggi Europa League, alle 13 le avversarie di Roma, Milan e Napoli

La Roma accoglie Borja Mayoral a Ciampino, in tempo per guardare in diretta i sorteggi di Europa League che alle 13 indicheranno il percorso europeo della squadra di Fonseca. Insieme alla Roma il sorteggio vedrà protagoniste le altre due italiane, il Napoli e il Milan che ieri sera si è qualificato dopo un'incredibile maratona ai calcio di rigore contro il Rio Ave. Seguiremo live il sorteggio da Nyon ricordando che, prima dell'elenco ufficiale, le squadre verranno suddivise in quattro fasce in base al ranking coefficienti per club. L'Uefa sottolinea inoltre che "nessuna squadra può giocare contro un club della propria federazione; la procedura completa verrà confermata prima della cerimonia".

Così come per la Champions League, ieri sono stati sorteggiati i gironi con Juventus, Inter, Atalanta e Lazio, ci saranno quattro fasce per le italiane anche in Europa League. Andiamo a vedere come saranno composti i gruppi e quali saranno i gradi di difficoltà che incontreranno Roma, Napoli e Milan.





Prima fascia Europa League

Due italiane inserite nella prima fascia dove ci sono i club più importanti di questa Europa League 2020/21: Arsenal (Inghilterra), Tottenham (Inghilterra), Roma (Italia), Napoli (Italia), Benfica (Portogallo), Leverkusen (Germania), Villarreal (Spagna), Cska Mosca (Russia), Braga (Portogallo), Gent (Belgio), Psv (Olanda), Celtic (Scozia).





Seconda fascia Europa League

Terza fascia Europa League

Livello leggermente infermiore ma comunque nomi blasonati nella seconda fascia: Dinamo Zagabria (Croazia), Sparta Praga (Repubblica Ceca), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Ludogorets (Bulgaria), Young Boys (Svizzera), Stella Rossa (Serbia), Rapid Vienna (Austria), Leicester (Inghilterra), Qarabag (Azerbaijan), Paok (Grecia), Standard Liegi (Belgio), Real Sociedad (Spagna).L'ultima italiana che si è qualificata per l'Europa League 2020/21 è nella terza fascia: Granada (Spagna), Milan (Italia), AZ (Olanda), Feyenoord (Olanda), Aek (Grecia), Maccabi Tel-Aviv (Israele), Rangers (Scozia), Molde (Norvegia), Hoffenheim (Germania), Lask (Austria), Hapoel Beer-Sheva (Israele), Zorya Luhansk (Ucraina).





Quarta fascia Europa League

Infine i nomi dell'ultima fascia: Cluj (Romania), Lille (Francia), Nizza (Francia), Rijeka (Croazia), Dundalk (Irlanda), Liberec (Repubblica Ceca), Anversa (Belgio), Lech Poznan (Polonia), Sivasspor (Turchia), Wolfsberg (Austria), Omonoia (Cipro), Cska Sofia (Bulgaria).

Dove vedere in tv i sorteggi di Europa League

Oltre a seguire in diretta i sorteggi sul "Messaggero", la composizione dei gironi di Europa League sarà trasmessa in tv. Ecco dove. Alle 13 Sky Sport 24 (ed anche Sky Sport Football) trasmetterà live la cerimonia a Nyon (Svizzera) agganciandosi al segnale Uefa. Il portale trasmetterà in streaming l'evento che sarà visibile anche sull'App SkyGo, ovviamente riservato agli abbonati della piattaforma satellitare. Non sono previste dirette in chiaro sul digitale terrestre.

Calendario Europa League 2020/21

Quando si giocherà l'Europa League 2020/21? Calendario ricco di incontri, i primi vedranno il fischio di inizio il prossimo 22 ottobre con l'inizio della prima giornata. Ricordiamo che la finale si giocherà il 26 maggio 2021 allo Stadio Energa di Danzica. Ma ecco le date esatte delle giornate:, 22 ottobre.: 29 ottobre;: 5 novembre;: 26 novembre;: 3 dicembre;: 10 dicembre. Come ricorda l'Uefa "Il programma completo delle partite della fase a gironi verrà comunicato venerdì pomeriggio dopo aver esaminato i calendari delle squadre partecipanti e delle altre parti interessate".