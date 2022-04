Serie A, le partite di sabato 2 aprile: Spezia-Venezia, Lazio-Sassuolo, Salernitana-Torino

Torna (finalmente) in campo la Serie A dopo la (dannata) sosta della Nazionale che purtroppo non ha portato gli azzurri a qualificarsi ai prossimi mondiali in Qatar (qui troverete i sorteggi dei gironi). Si parte con gli anticipi in programma oggi sabato 2 aprile. E si comincia con Spezia-Venezia, importante match salvezza. Toccherà poi alla Lazio di Sarri che ospita il Sassuolo all'Olimpico mentre chiuderà il cartello la sfida tra Salernitana e Torino. Ma andiamo a vedere il programma completo delle partite di Serie A e dove poter seguire le dirette.

Serie A, le partite della 31esima giornata

Probabili formazioni Spezia-Venezia

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. All. Thiago Motta

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Ampadu; Aramu, Nsame, Okereke. All. Zanetti

Spezia-Venezia ore 15 (In tv su Dazn) Segui la diretta

Probabili formazioni Lazio-Sassuolo

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Henrique; Traore, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

Lazio-Sassuolo ore 18 (Dazn) Segui la diretta

Probabili formazioni Salernitana-Torino

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson; Kastanos, Bonazzoli, Verdi; Djuric. All. Nicola



TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Lukic, Brekalo; Belotti. All. Juric

Salernitana-Torino ore 20:45 (Dazn, Sky Sport Uno 201 , Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251) Segui la diretta