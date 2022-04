Serie A, le partite in programma oggi

Dopo gli anticipi del sabato, il piatto forte della domenica per la ripresa del campionato in seguito alla sosta della Nazionale. Si torna in campo per la 31esima giornata che ha già registrato i successi di sabato di Spezia, Lazio e Torino. Oggi ecco il big match: Juventus-Inter. Ma c'è tempo per il derby d'Italia, posticipo serale di lusso. Prima il programma completo della Serie A, partite che seguiremo insieme qui su ilmessaggero.it:

Le partite della Serie A di oggi domenica 3 aprile

Fiorentina-Empoli ore 12:30

Segui la diretta

Atalanta- Napoli 15

Segui la diretta

Udinese-Cagliari 15

Segui la diretta

Sampdoria-Roma 18

Segui la diretta

Juventus-Inter 20:45

Segui la diretta