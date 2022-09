Diretta Sampdoria-Milan dalle 20,45: probabili formazioni e dove vederla

Dove giocare Origi, invece s'è fatto male. Pioli quindi per il post derby è "costretto" a mandare in campo di nuovo Giroud dall'inizio. I rossoneri, contro una Samp assetata di punti, cercano il colpo grosso a Marassi. Non sarà facile, perché come detto la truppa di Giampaolo ha bisogno disperato di fare risultato. Rischia anche il tencico, che con due punti in cinque partite per il momento ha salvato la panchina, ma la pazienza sta per finire. Milan che invece vuole riprendere il Napoli (vittorioso 1-0 sullo Spezia) in attesa dell'Atalanta. Si parte alle 20,45. Arbitra Fabbri.

Sampdoria-Milan, probabili formazioni

Sampdoria (4-3-2-1): Audero, Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Rincòn, Léris, Vieira; Sabiri, Djuricic; Caputo.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La gara Sampdoria-Milan, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Nel primo caso basterà scaricare l'applicazione su qualsiasi Smart Tv o su un dispositivo per accedere al servizio. Su Sky, invece, i canali scelti sono Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). In streaming sarà possibile seguirla anche su Sky Go o con Now Tv.