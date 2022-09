Diretta Sampdoria-Milan 1-1: colpo di testa di Djuricic che anticipa tutti e batte Maignan

Doveva giocare Origi, invece s'è fatto male. Pioli quindi per il post derby è "costretto" a mandare in campo di nuovo Giroud dall'inizio. I rossoneri, contro una Samp assetata di punti, cercano il colpo grosso a Marassi. Non sarà facile, perché come detto la truppa di Giampaolo ha bisogno disperato di fare risultato. Rischia anche il tencico, che con due punti in cinque partite per il momento ha salvato la panchina, ma la pazienza sta per finire. Milan che invece vuole riprendere il Napoli (vittorioso 1-0 sullo Spezia) in attesa dell'Atalanta. Si parte alle 20,45. Arbitra Fabbri.

SECONDO TEMPO

59' Confermato il gol dopo un'altra visione al Var. E Giampaolo adesso la vuole vincere. Fuori Bereszynski e dentro Gabbiadini.

56' GOL SAMPDORIA: Pareggia la squadra di Giampaolo con il colpo di testa di Djuricic: Augello riceve da Caputo a sinistra e pennella in mezzo. L'attaccante anticipa tutti, anche Maignan, e di testa cambia il volto alla partita.

54' Attacca la squadra di Pioli con Theo a sinistra. Stavolta Ferrari lo abbatte e si becca lui il giallo. Punizione dal lato corto dell'area per gli ospiti.

53' Almeno per i primi minuti il Milan non sembra aver subito il colpo dell'espulsione. Messias, ancora lui, va alla conclusione. Pallone che si perde di poco a lato.

50' Prima di uscire dal campo bello l'abbraccio tra Leao e Ferrari, costretto al turbante. Non c'era nessuna cattiveria nell'intervento del portoghese che però è stato maldestro. Il giallo è giusto.

47' Potrebbe cambiare la partita. Espulso Leao: ammonito nel primo tempo, l'attaccante portoghese del Milan va in rovesciata e prende in pieno volto Ferrari. Fabbri gli sventola il secondo giallo e Milan in dieci uomini.

46' Iniziata la ripresa.

Rientrano in campo le due squadre. Nessun cambio

PRIMO TEMPO

45' Finisce il primo tempo. Al momento decide la rete di Messias al sesto minuto.

21' Annullato il gol di De Ketelaere dopo quattro minuti di Var. In fuorigioco il belga del Milan. Ma tempi lunghissimi per arrivare a una decisione.

11' Ci prova Djuricic, col destro. Traversa per la Samp.

6' GOL MILAN: Passa la squadra di Pioli con Messias. Sgasa Leao, pallone che arriva dentro l'area dalle parti di Messias che col mancino fulmina Audero.

5' Rincon accompagna l'azione della Samp, dopo che Leris aveva cercato la conclusione deviata da Hernandez: il destro del centrcampista però è tutt'altro che preciso e si perde a lato.

3' Subito pericoloso il Milan con il solito Leao che va in uno contro uno: sinistro murato in angolo. Poi i rossoneri non si rendono pericolosi dal corner successivo.

1' Iniziata la partita a Marassi. Il primo pallone lo muove la squadra di Pioli.

Stanno entrando in campo le squadre. Tra poco fischio d'inizio di Samp-Milan.

Sampdoria-Milan, formazioni ufficiali

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Rincon; Villar, Leris, Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore: Giampaolo.

Milan: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La gara Sampdoria-Milan, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Nel primo caso basterà scaricare l'applicazione su qualsiasi Smart Tv o su un dispositivo per accedere al servizio. Su Sky, invece, i canali scelti sono Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). In streaming sarà possibile seguirla anche su Sky Go o con Now Tv.