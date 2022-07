Sabato 23 Luglio 2022, 13:41

Ultimo giorno di ritiro della Roma in Algarve. Questa sera i giallorossi disputeranno il terzo test in terra portoghese contro il Nizza, orfano del tecnico Galtier trasferitosi al Psg. Club con il quale la Roma sta trattando in queste ore il trasferimento di Wijnaldum, 31 centrocampista olandese. La richiesta del club francese è di 10 milioni. C’è l’ok dell’ex Liverpool, rimane invece distanza sull’ingaggio. La Roma preferirebbe un’operazione in prestito con diritto di riscatto e parte dell’ingaggio pagato dal Psg che invece propende per un obbligo, visto che il contratto dell’olandese scade nel 2024. Ostacolo, quello dello stipendio, aggirabile per i giallorossi qualora Wijnaldum restasse a Trigoria per almeno un biennio: in quel caso entrerebbe in gioco il Decreto Crescita che renderebbe possibile andare incontro alle alte richieste del giocatore (7 milioni).

As Roma esce dalla Borsa, missione compiuta: «Una nuova era». Club ora tratta con Adidas per accordo milionario

Tornando al match di questa sera, c’è grande attesa per capire se Mourinho concederà almeno uno scampolo di gara a Dybala. Ieri il tecnico sembrava orientato verso il no, visto che l’argentino ha soltanto 4 allenamenti nelle gambe dopo uno stop di 54 giorni. Ma se la gara non presentasse il nervosismo che ha caratterizzato i match con il Sunderland e lo Sporting Lisbona, non è escluso che la Joya possa già esordire in giallorosso. Sarà in campo invece Zaniolo che vorrebbe dedicare al figlio Tommaso un gol, visto che oggi il piccolo compie 1 anno. Anche Abraham, ancora a secco, è alla ricerca della prima rete stagionale. Intanto questa mattina la squadra ha effettuato risveglio muscolare in albergo. Dopo pranzo, è previsto riposo, prima di effettuare la merenda e la riunione riunione tecnica intorno alle 17 locali (le 18 in Italia). Poi partenza per lo stadio municipale di Albufeira: fischio d’inizio del match con il Nizza alle ore 20 italiane (diretta Dazn).