Diretta Roma-Lazio femminile dalle 12.30: probabili formazioni e dove vederla

Primo storico derby in Serie A: al Tre Fontane sarà tutto esaurito. Oltre mille tifosi spingeranno le giallorosse di Spugna da un lato e le biancocelestesti di Catini dall'altro. Roma e Lazio scendono in campo alle 12.30 nell'ultima gara del girone d'andata della Serie A femminile. Alla sfida ci arrivano due squadre con obiettivi opposti. Le padroni di casa, con una vittoria oggi, aggancierebbero il Sassuolo al secondo posto in classifica e sarebbero dentro la Champions League visto lo scontro diretto a favore. Le ospiti invece, dopo un filotto di nove sconfitte di fila, la scorsa settimana hanno trovato la prima vittoria in campionato. Un secondo risultato utile, nel derby, sarebbe un'iniezione di fiducia pazzesca. Intanto, stamattina, la città si ferma per le donne: un appuntamento storico.

Roma-Lazio, le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Ceasar; Soffia, Swaby, Linari, Vigliucci; Ciccotti, Bernauer, Giugliano; Glionna, Pirone, Serturini. All.: Spugna

LAZIO (4-2-3-1): Ohrstrom; Pittaccio, Foerdos, Falloni, Heroum; Di Giammarino, Castiello; Labate, Martin, Visentin; Chukwudi. All.: Catini.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Il derby della Capitale, il primo al femminile, verrà trasmesso a partire dalle 12.30 da Tim Vision, che ha acquisito tutti i diritti della Serie A femminile. Basterà un abbonamento base (il costo è di 6,99 euro al mese) per poter vedere la partita di oggi. Il Messaggero vi proporrà la diretta testuale della sfida.