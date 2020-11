Diretta Roma-Fiorentina 0-0, live. Formazioni: c'è Smalling, Viola con Callejon

Dopo il deludente pareggio in Europa League contro il Cska di Sofia, la Roma torna all'Olimpico per affrontare la Fiorentina di Iachini. Le due squadre, divise da un solo punto in classifica, sono alla ricerca di una vittoria che potrebbe rilanciarle in campionato. Fonseca cambia in difesa, fuori Kumbulla che lascia il posto a Mancini, squalificato in coppa. L'ex Atalanta comporrà il terzetto difensivo insieme a Ibanez e Smalling.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

All: Fonseca

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez Q., Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Ambrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery. All. Iachini

7' - Calcio di punizione da posizione interessante per la Forentina, Mancini esce in ritardo su Castrovilli mettendolo giu. Siamo in posizione centrale a circa 25 metri dalla porta di Mirante

5' - Bravo Ibanez ad uscire palla al piede e a provare la verticalizzazione per Pelelgrini, Dragowski legge bene il tempo e riesce quindi ad anticipare il centrocampista della Roma

2' - Subito opportunità per la Fiorentina: Castrovilli riceve sul vertice alto dell'area di rigore, il numero 10 carica il destro e la palla sfila sul fondo alla sinistra di Mirante

1' - Inizia la partita e il primo pallone toccato è della Roma

