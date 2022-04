Diretta Real Madrid-Chelsea ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Si riparte dal tre a uno di Stamford Bridge. Si riparte dalla tripletta di Karim Benzema che ha messo il punto escalamativo sulla qualificazione. Anche Tuchel, in conferenza stampa, ha spiegato che per il suo Chelsea sarà difficile, se non impossibile, ribaltare la situazione. Ma ovviamente i campioni d'Europa in carica ci proveranno. Oggettivamente, però, la squadra di Carlo Ancelotti è ampiamente favorita, anche perché trascinata da un giocaore in evidente stato di grazia capace di fare in maniera importante la differenza.

Segui Real Madrid-Chelsea in diretta

Real Madrid-Chelsea, le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, F. Mendy; Modric, Casemiro, Kross; F. Valverde, Benzema, Vinicius. J.. All.: Ancelotti.

CHELSEA (3-4-2-1): E. Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; R. James, Kovacic, Kanté, M. Alonso; Ziyech, Mount; Havertz. All:Tuchel.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La gara Real Madrid-Chelsea, in programma questa sera alle 21, sarà possibile seguirla in diretta tv in chiaro su canale 5. Questa è infatti la sfida che Mediaset ha deciso di mandare gratuitamente. In streaming sarà possibile seguirla anche sul sito SportMediaset.it. Sarà anche possibile seguirla su Sky Sport e anche tramite l'applicazione Sky Go. Senza dimenticare la possibilità di Mediaset Infinity.