Diretta Portogallo-Turchia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Portogallo potrebbe incontrare l'Italia nella finale del playoff di qualificazione al mondiale di Qatar 2022. Questo è quello che la logica porta a pensare ma prima Cristiano Ronaldo e compagni dovranno superare la Turchia e gli azzurri battere la Macedonia del Nord. In questa appendice delle qualificazioni, fari puntati dunque anche sul match in programma allo stadio "do Dragao" a Porto, preferito al "da Luz" di Lisbona perché l'appoggio del pubblico si fa più sentire.

Segui la diretta di Portogallo-Turchia

Ecco le probabili formazioni di Portogallo-Turchia

PORTOGALLO (4-2-3-1) Rui Patricio; Dalot, Danilo Pereira, Fonte, Guerreiro; William Carvalho, Moutinho; Bernardo Silva, Diogo Jota, Otavio; Cristiano Ronaldo. Ct. Santos.

TURCHIA (3-4-2-1) Cakir; Serdar Aziz, Soyuncu, Demiral; Celik, Kocku, Kutlu, Calhanoglu; Under, Akturkoglu; Yilmaz. Ct. Kuntz

Dove vedere Portogallo-Turchia

Portogallo-Turchia è in programma giovedì 22 marzo 2022 allo l'Estadio 'Do Dragao' di Porto.Finora non sono sstate comunicate le intenzioni delle tv rispetto a questo match. Nessuna televisione italiana, infatti, ha acquistato i diritti per mandare in onda questo importante spareggio mondiale. Potrete seguire la diretta testuale sul sito de IlMessaggero.it.