Diretta Pisa-Monza 20:30, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Ultima partita dei playoff di Serie B, qui si decide chi farà compagnia a Lecce e Cremonese in Serie A per la prossima stagione. Il Ritorno si gioca a Pisa, e si parte dal 2-1 per il Monza ottenuto in Brianza. Il Pisa deve dunque vincere se vuole ribaltare la situazione. Un successo con un solo gol di scarto per i toscani porterebbe a supplementari e rigori, mentre gli ospiti avranno a disposizione due risultati su tre per guadagnarsi la massima categoria.

Segui la diretta di Pisa-Monza

Pisa-Monza, probabili formazioni

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Mastinu, Nagy, Marin; Benali; Torregrossa, Puscas. All. D'Angelo

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Pirola; Molina, Mazzitelli, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Gytkjaer, Dany Mota. All. Stroppa

Dove vedere Pisa-Monza in tv e streaming

Fischio di inizio programmato alle 20:30. Pisa-Monza verrà trasmessa in tv da Sky, sui canali Sport e Calcio, oltre alla piattaforma streaming Dazn. Inoltre la partita sarà disponibile anche su Helbiz Media, che trasmette il campionato di Serie B sull'apposita app. Come sempre ilmessaggero.it seguirà la partita in diretta testuale