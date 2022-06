Diretta Palermo-Padova ore 21.15, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

C'è grande attesa per la finale di ritorno dei playoff di serie C che stasera alle 21,15 allo stadio «Barbera» metterà in palio l'ultimo posto utile per la promozione in B fra Palermo e Padova. Lo stadio palermitano si avvia ormai al quarto tutto esaurito di fila. «C'è molta attesa per questa partita - ha detto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli - i playoff hanno fatto riaccendere e scaldare migliaia di cuori ed è per me una soddisfazione poter raggiungere un pubblico sempre più ampio, in Italia e nel mondo». Il Palermo di Silvio Baldini cerca di mantenere la routine, la serenità e la normalità che insieme sono state armi vincenti fino ad ora, compreso il matrimonio del bomber Matteo Brunori celebrato nelle Marche, mentre il Padova di Massimo Oddo usa termini da arrembaggio per provare a ribaltare l'1-0 in favore dei rosanero della partita d'andata.

Probabili formazioni Palermo-Padova

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall'Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. All. Baldini

PADOVA (3-4-3): Donnarumma; Pelagatti, Valentini, Gasbarro; Germano, Ronaldo, Dezi, Curco; Chiricò, Ceravolo, Jelenic. All. Oddo

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Dove vedere Palermo-Padova in tv e streaming

La super sfida del Barbera sarà trasmessa, a partire dalle 21:15, per gli abbonati di Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (251). Inoltre il match sarà visibile in chiaro e gratis su Rai 2. Il ritorno della finale dei playoff di Serie C sarà trasmesso anche su Eleven Sports, la cui app è disponibile per il download sulle smart tv e tramite Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick: per accedere all'evento bisognerà sottoscrivere un abbonamento mensile o stagionale. Infine la diretta testuale sarà disponibile su ilmessaggero.it