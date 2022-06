Diretta Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv e streaming

In attesa di Italia-Germania, in programma il 4 giugno alle ore 20:45, scendono in campo le altre nazionali in vista della giornata dedicata alla Nations League. Al termine della stagione, al via dunque la manifestazione europea che vedrà tutte le nazionali affrontarsi. Dove sarà possibile vedere la Nations League in tv? L'evento sarà trasmesso in chiaro sulle reti Mediaset che offrirà i migliori match della competizione. Dopo la diretta di Spagna-Portogallo, sarà la volta di Svizzera-Spagna (9 giugno) e poi Svizzera-Portogallo (domenica 12 giugno). Tutti i match saranno visibili anche in live streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it.

Nations League, le partite di oggi

Gruppo 1

Lettonia-Andorra ore 18



Liechtenstein-Moldova ore 20:45



Croazia-Austria ore 20:45

Francia-Danimarca ore 20:45

Gruppo 3

Kazakhstan-Azerbaijan ore 16

Bielorussia-Slovacchia ore 20:45

Gruppo 4

Belgio-Olanda ore 20:45