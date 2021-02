Diretta Napoli-Juve 0-0: sinistro di Insigne, pallone alto

14'pt Chiesa di prepotenza sulla sinistra, Morata serve Ronaldo che lascia sfilare per Bernardeschi: sinistro alto.

11'pt Cuadrado affonda e mette all'indietro per il rimorchio di Morata, conclusione mancina ribattuta da Ronaldo.

10'pt Non mette in mezzo il pallone la squadra di Pirlo, ma cerca di muovere la difesa di Gattuso. Che però non ha problemi a difendersi.

10'pt Palla in profondità di Bernardeschi, che trova lo spazio alle spalle dei centrocampisti. Cercato Ronaldo, anticipato da Mario Rui. Angolo.

9'pt Cerca il palleggio la Juventus, con il Napoli che cerca di chiudere gli spazi.

6'pt Lo batte Bernardeschi, e pesca Rabiot tutto solo dentro l'area. Ma è debole il colpo di testa. Intanto arriva anche il primo tiro nello specchio della porta. È di Ronaldo, che col mancino fa il sollecito a Meret.

5'pt Angolo per la squadra di Pirlo, il primo della partita. Se lo guadagna Ronaldo, che ha cercato il traversone.

4'pt Molto forte il vento al Maradona. Potrebbe anche condizionare la partita.

2'pt Il primo affondo sulla destra è della Juve con Cuadrado che arriva al cross. Bernardeschi cerca il tacco all'indietro, ma la difesa del Napoli è attenta.

1'pt Iniziata la partita. Primo pallone per la Juve.

Tutto pronto al Maradona. Squadre in campo. Tra poco fischio d'inizio di un atteso Napoli-Juve.

Si gioca il ritorno, senza ancora aver disputato la gara d'andata. Un Napoli-Juve assai interessante quello che andrà in scena nel tardo pomeriggio al Maradona. Da un lato c'è la squadra di Gattuso che vive un momento nero; dall'altro, quella di Pirlo, ha cominciato a vincere e non vuole fermarsi. Il tecnico calabrese oltretutto rischia l'esonero: una nuova sconfitta potrebbe essere mal digerita da De Laurentiis. Gli azzurri sono rimaneggiati: non ci saranno Koulibaly e Mertens. Ospina si fa male nel preriscaldanento, Meret i preallarme. I bianconeri in campo con Morata al fianco di Ronaldo. Kulusevski, almeno all'inizio, si accomoderà in panchina. Tegola per il tecnico calabrese nel riscaldamento: si è fatto male Ospina, problema all'inguine per lui. In porta gioca Meret.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen. All.: Gattuso. In panchina: Contini, Cioffi, Costanzo, Elmas, Lobotka, Petagna, Fabian Ruiz, Zedadka.

JUVE (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All: Pirlo. In panchina: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Di Pardo, Alex Sandro, Fagioli, Frabotta, Kulusevski, McKennie, Peeters.

ARBITRO: Doveri di Roma.

