Diretta Sassuolo-Milan: Pioli sceglie Giroud e Leao, emiliani con il trio Berardi-Scamacca-Raspadori

È l'ultima giornata di campionato il Milan si gioca lo scudetto a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. Per diventare campioni d'Italia basta un pareggio. Il Milan, infatti, è in svantaggio negli scontri diretti, quindi anche in caso di arrivo a pari punti il titolo verrà assegnato ai rossoneri. In palio, oltre alla vittoria del campionato, anche un posto in prima fascia al sorteggio della prossima Champions League.

Segui Sassuolo-Milan in diretta

Sassuolo-Milan, le formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Henrique, Lopez, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori. A disp.: Pegolo, Satalino; Chiricheș, Peluso, Rogério, Tressoldi; Đuričić, Magnanelli, Traorè; Ceide, Ciervo, Defrel. All.: Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Romagnoli; Bakayoko, Bennacer, Díaz, Messias; Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.

