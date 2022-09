Diretta Milan-Inter alle 18, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Lautaro-Correa, Pioli con De Ketelaere

Continua il programma del grande sabato di Serie A. Dopo Fiorentina-Juventus e in attesa di Lazio Napoli alle 20:45 è la volta del derby di Milano. Con calcio d'inizio alle 18:00, Milan e Inter si sfideranno nel derby della Madonnina numero 177 in Serie A. Finora 67 vittorie per i nerazzurri, 53 per i rossoneri e 56 pareggi. L'Inter proverà a dare seguito ad un buon avvio di stagione, eccezion fatta per il passo falso contro la Lazio dello scorso 25 agosto. Inzaghi cerca la prima vittoria in una stracittadina: da quando siede sulla panchina nerazzurra ha totalizzato solo un punto. Pioli proverà a riscattare lo scialbo pareggio contro il Sassuolo (0-0) puntando su Leao: sarà la sua centesima presenza, tra i giocatori nati dal 1999 è quello che ha servito più assist (16) nel campionato Italiano e terzo per numero dei gol (24).

Formazioni ufficiali

MILAN 4-2-3-1: Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo, Adli, Brahim Diaz, Bakayoko, Dest, Kjaer, Origi, Thiaw, Pobega, Vranckx, Gabbia, Saelemaekers.

INTER 3-5-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro, Correa. All. Inzaghi. A disposizione: Cordaz, Onana, Gagliardini, Gosens, Dzeko, Bellanova, Asllani, Acerbi, Mkhitaryan, Dimarco, D'Ambrosio, Carboni.

Dove vedere Milan-Inter

La partita tra Milan e Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Sarà visibile per gli abbonati sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per gli abbonati a DAZN e a Sky la partita sarà visibile sul proprio televisore anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e sul canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile con una spesa aggiuntiva mensile di 5 euro. Live testuale su questa pagina.