Diretta Marsiglia-Lazio dalle 21.00: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Dopo le polemiche per come in Francia hanno trattato i tifosi biancocelesti, che stasera a Marsiglia non ci potranno essere, la Lazio di Maurizio Sarri è chiamata a fare risultato per rimanere, almeno, al secondo posto in classifica. Il dubbio più importante è quello che riguarda Ciro Immobile: l'attaccante ieri è partito con la squadra ma non si sa ancora se scenderà in campo dal primo minuto. Al suo posto è pronto Muriqi, supportato da Felipe Anderson e da Pedro. Gioca Luis Alberto, con Milinkovic inizialmente in panchina. Occhio però alla squadra di Sampaoli, che ha elementi importanti che possono deciderla in qualsiasi momento. Arbitra lo spagnolo Sanchez.

APPROFONDIMENTI LAZIO Lazio-Sarri, dove eravamo rimasti? Il tecnico pronto a dire... EUROPA LEAGUE Marsiglia-Lazio, Sarri: «Immobile è in dubbio.... SPORT Lazio, Ciro Immobile si allena sotto la pioggia a Formello

SEGUI LA DIRETTA DI MARSIGLIA-LAZIO

Marsiglia-Lazio, le probabili formazioni

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Guendouzi, Kamara; Under, Payet, Lirola; Milik. All. Sampaoli

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. All. Sarri

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La partita sarà in diretta dalle ore 21.00 e sarà visibile via satellite su Sky. In streaming invece potrà essere seguita su Sky Go e Now Tv per quanto riguarda l'offerta Sky, o su Dazn su tutti i dispositivi che supportano l'app. Su entrambi i servizi il match sarà anche all'interno di Diretta Gol/Zona Gol.