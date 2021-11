Diretta Lokomotiv-Lazio dalle 18.45: probabili formazioni e dove vederla

«L'Europa così è un problema» ha detto Sarri alla vigilia. Che se la prende con i calendari Uefa e Fifa per i troppi impegni ravvicinati. Ma la sua Lazio, contro la Lokomotiv, non può sbagliare se vuole andare avanti in Europa League. Immobile è partito con la squadra ma partirà dalla panchina: dal primo minuto in campo davanti ci va Muriqi. Zaccagni e Felipe Anderson completeranno il reparto. C'è Basic: riposa Milinkovic.

Segui in diretta Lokomotiv Mosca-Lazio

Lokomotiv-Lazio, le probabili formazioni

LOKOMOTIV (4-4-2): Guilherme; Zhivogyadov, Barinov, Pablo, Rybchinskii; Zhamaletdinov, Maradishvili, Kulkov, Beka Beka; Smolov, Lisakovich. Allenatore: Gisdol

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Muriqi, Zaccagni. All.: Sarri

Sarri, polemica su calendario ed Europa League: «Si gioca troppo ed è un problema enorme ma vogliamo qualificarci»

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Lokomotiv-Lazio sarà visibile per gli abbonati Sky e DAZN. Sarà trasmessa in diretta su Sky Sport al canale 252 del satellite e anche su Sky Sport Uno (canale 201). Essendo evento i cui diritti sono gestiti anche da Sky, la partita sarà visibile anche sulle app di streaming Sky Go (riservata agli abbonati al satellitare) sia su NOW. La partita di oggi inoltre, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando.