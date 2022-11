Live Nagoya-Roma 0-0: Mou lancia Cherubini in attacco. Spazio a Tahirovic

Nella prima amichevole della tournée giapponese, la Roma sfida il Nagoya Grampus al Toyota Stadium.

Le formazioni ufficiali

Nagoya (3-5-2) Langerak, Fujii, Tiago, Nakatani; Uchida, Ishida, Senta, Nagaki, Shigehiro; Mateus, Nagai.

ROMA (3-5-2): Svilar; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Missori, Tahirovic, Matic, Bove, El Shaarawy; Cherubini, Abraham. Allenatore: Mourinho

Dove vedere Nagoya-Roma

Il calcio d'inizio è fissato alle 11:30; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it