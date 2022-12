Diretta Marocco-Portogallo 0-0: tentativo di Joao Felix con un colpo di testa deviato in angolo

Il secondo giorno dei quarti di finale di Qatar 2022 inizia con Marocco-Portogallo. I lusitani hanno vinto l'ultima sfida contro la Svizzera per 6-1. Prestazione dilagante, con la sorprendete rivelazione Gonçalo Ramos, attaccante del Benfica, che ha messo a segno una tripletta scalzando Cristiano Ronaldo dagli undici titolari, così come quest'oggi. Le 12 reti finora realizzate dai lusitani sono state realizzate da otto giocatori diversi, il numero più alto di marcatori differenti per questa Nazionale in una singolo edizione della competizione. La squadra di Fernando Santos è al terzo quarto di finale della sua storia e in ciascuno dei due precedenti si è sempre qualificata. Il Marocco si presenta da vera sorpresa del Mondiale. Squadra molto organizzata sia in difesa che a centrocampo, finora impeccabile nella preparazione delle partite. Dopo aver vinto il gruppo F con Croazia, Belgio e Canada, ha superato la Spagna agli ottavi di finale anche grazie ad un supero Bono capace di parare due calci di rigore. I festeggiamenti dei giorni scorsi potrebbero prolungarsi: nessuna squadra africana ha mai raggiunto la semifinale di un Mondiale. La vincente dell'incontro sfiderà una tra Francia ed Inghilterra.



Le formazioni ufficiali

MAROCCO (4-3-3): Bono; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat Allah; Amallah, Amrabat, Ounahi; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct. Regragui



PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Ruben Neves, Otavio, Bruno Fernandes; Joao Felix, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva. Ct. Santos

Dove vedere Marocco-Portogallo

L'incontro tra Marocco e Portogallo è in programma alle ore 16 al Thumama Stadium di Doha. Sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Uno, e su Rai Play in streaming. Diretta testuale e aggiornamenti su ilmessaggero.it