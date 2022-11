Live Argentina-Messico: Scaloni ne cambia cinque. Messi, Di Maria e Lautaro dal 1'

L'Argentina cerca il riscatto dopo il deludente esordio, perso 2-1, contro l'Arabia Saudita. Al Lusail Iconic Stadium, gli uomini di Scaloni sfideranno il Messico del Tata Martino che martedì scorso ha pareggiato per 0-0 contro la Polonia. Una gara che potrebbe costare già l'eliminazione per l'albiceleste, attualmente ultima nel girone guidato dai polacchi (4 punti), seguiti dall'Arabia Saudita (3). Calcio d'inizio alle ore 20, il direttore di gara sarà Daniele Orsato. L'arbitro italiano è alla sua seconda partita dopo l'esordio in Qatar-Ecuador, gara inaugurale del Mondiale.

Le formazioni ufficiali

ARGENTINA (4-2-3-1): E. Martinez; Montiel, L. Martinez, Otamendi, Acuna; De Paul, Rodriguez; Di Maria, Messi, Mac Allister; Lautaro.

MESSICO (5-3-2): Ochoa; Araujo, Montes, Moreno, Gallardo, Alvarez; Herrera, Guardado, Chavez; Vega, Lozano.

Dove vedere Argentina-Messico

Calcio d'inizio al Lusail Iconic Stadium alle ore 20, la partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1, in streaming su Rai Play. Diretta testuale su ilmessaggero.it