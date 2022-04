Diretta Leicester-Roma dalle 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La notte della Roma. La notte di José Mourinho. Semifinale d'andata di Conference League per la squadra giallorossa che stasera - inizio alle 21 - al King Power Stadium affronta il Leicester di Rodgers in quella che è la partita più importante della stagione. Nessuna paura per lo Special One, che ieri in conferenza stampa ha sottolineato come la sua squadra meriti la finale.

L'obiettivo è essercia Tirana, in Albania, per l'ultimo anno di questa manifestazione. Nessun dubbio di formazione per il portoghese, che ha recuperato Cristante e lo manderà in campo dal primo minuto. Maglia da titolare anche per Zaniolo. Abraham davanti. Rodgers si affida a Vardy, anche se non ha i novanta minuti nelle gambe.

SEGUI LA DIRETTA DI LEICESTER-ROMA

Leicester-Roma, le probabili formazioni

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Pereira, Soyuncu, Fofana, Castagne; Dewsbury-Hall, Tielemans; Barnes, Maddison, Lookman; Vardy. All.: Rodgers.



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Leicester-Roma è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport Hd (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW. Sarà inoltre possibile vedere Leicester-Roma anche su DAZN. La nota piattaforma streaming, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.