Diretta Lecce-Napoli: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni

Il Napoli campione d'Italia va sul campo del Lecce che sorprendentemente ha gli stessi punti in classifica degli azzurri. La squadra di Garcia sembra in ripresa anche nel gioco, anche se avrà appena martedì l'incontro in Champions League contro il Real Madrid che potrebbe attirare energie fisiche e mentali. I salentini sono invece partiti benissimo e vogliono continuare con la spinta del pubblico di casa.

Lecce-Napoli, probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

All. D'Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

Arbitro: Pairetto Assistenti: Meli – Alassio IV: Collu VAR: Paterna AVAR: Doveri

Dove vedere Lecce-Napoli in diretta tv e streaming

Lecce-Napoli sarà visibile, ovviamente, in diretta tv su DAZN. Per seguire la partita, dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.