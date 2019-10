Diretta Lazio-Rennes alle 21.00: le probabili formazioni

Segui la diretta Lazio-Rennes dalle 21

La Lazio di Simone Inzaghi fa il suo esordio stagionale indi fronte ai propri tifosi, ed ospita il Rennes per la seconda giornata del Gruppo E di qualificazione ai sedicesimi di Europa League. I biancocelesti hanno questa sera l'occasione di rifarsi dopo la sconfitta all'esordio sul campo del Cluj, mentre i francesi hanno impattato il primo impegno casalingo col punteggio di 1-1 al cospetto degli scozzesi del Celtic.sarà trasmessa, in esclusiva, dalla piattaforma satellitare di Sky e dalla tv "sorella" del gruppo TV8. In questo caso il canale di riferimento è sul digitale terrestre, dove il match sarà visibile gratuitamente anche per chi non è abbonato a Sky.- Al fine di disciplinare le fasi di accoglienza e afflusso presso l'impianto sportivo, dalle 17 di oggi sarà predisposto, in piazzale delle Canestre, un punto di raccolta da dove i tifosi ospiti saranno accompagnati fino allo stadio a bordo di autobus messi a disposizione dall'Atac e scortati dalle forze dell'ordine. L'apertura dei cancelli è prevista per le 19, con possibilità di anticipo alle 18.30. Già da ieri sera sono stati pianificati e disposti specifici servizi di vigilanza, osservazione e controllo nelle zone più frequentate, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei caselli autostradali. Vietata la vendita, da 3 ore prima l'inizio dell'incontro di calcio e fino a 2 ore dopo la fine, di bevande e alimenti in bottiglia o contenitori di vetro agli esercizi commerciali nella zona dell'Olimpico.(3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi(5-3-2): Mendy; Traore, Da Silva, Gelin, Gnagnon, Maouassa; Martin, Grenier, Bourigeuad; Niang, Raphinha. All. Stephàn