Diretta Lazio-Fiorentina dalle 20,45: probabili formazioni e dove vederla

Uno spareggio: Lazio-Fiorentina è una gara che vale molto. Sarri contro Italiano, con a giugno che le due panchina si potrebbero clamorosamente invertire, ma questa è un'altra storia. Per i biancocelesti è una partita fondamentale, e lo sa anche Lotito che ieri era a Formello. La viola dopo la sconfitta contro l'Empoli vuole riprendere il cammino in Serie A, sperando in punti stasera e in punti domenica prossima, quando al Franchi arriverà la Juventus. Si parte alle 20,45, fischia Mercenaro di Genova.

Lazio, dubbi in attacco: Immobile favorito su Castellanos. Cataldi: «Non siamo quelli visti contro il Feyenoord»

Lazio-Fiorentina, probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendozi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltra.

All.: Italiano

Dove vedere Lazio-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La partita Lazio-Fiorentina è in programma questa sera, lunedì 30 ottobre, alle 20,45 allo stadio Olimpico. Il match si potrà seguire su Dazn e anche su Sky Sport. In streaming invece la partita si potrà seguire anche su Now Tv e con l'applicazione Sky Go.