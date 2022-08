Diretta Lazio-Bologna dalle 18,30: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Debutta contro il Bologna all'Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri. Che ieri in conferenza stampa ha risposto alla "provocazione" di Mourinho sul fatto che i biancocelesti abbiano speso la bellezza di 39 milioni di euro sul mercato:«Il secondo posto per la Roma sarebbe una delusione» ha detto l'allenatore, ricordando che la sua squadra ha fatto degli investimenti più che degli acquisti. Insomma, nella Capitale è già derby. E prima della Roma che giocherà a Salerno, in campo ci scende la Lazio che deve sicuramente dimostrare qualcosa. Sarri ieri ha sorpreso tutti inserendo in lista anche Acerbi che rimane sempre in uscita, ma di possibilità di vedere in campo il difensore non ce ne sono. Dall'altro lato Mihajlovic si affiderà ad Arnautovic lì davanti nonostante le voci di mercato che lo vedono in partenza.

Segui Lazio-Bologna in diretta

Lazio-Bologna, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Barrow; Arnautovic. All.: Mihajlovic.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La gara tra Lazio e Bologna, in programma questo pomeriggio alle 18,30 allo stadio Olimpico di Roma, sarà possibile seguirla in diretta tv sia su Dazn che su Sky. Nel primo caso basterà collegarsi al sito oppure scaricare l'applicazione sul proprio cellulare o sulla propria smart tv. Nel secondo basterà collegarsi ai canali scelti che sono Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251). In streaming, oltre che su Dazn, la partita potrà essere seguita anche tramite l'applicazione Sky Go oppure grazie al servizio Now Tv.