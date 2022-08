Diretta Juventus-Sassuolo ore 20:45, dove vederla in tv e streaming

La Juventus di Allegri inizia il suo campionato tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, di fronte il Sassuolo di mister Dionisi alla ricerca di una nuova identità dopo alcune cessioni eccellenti. Grande attesa per una stagione, e una partita, che si annunciano spettacolari. Andiamo a vedere le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo e dove vedere la diretta della partita in tv e streaming. Il match, ovviamente, sarà seguito in tempo reale dal ilmessaggero.it

Segui Juve-Sassuolo in diretta

Probabili formazioni Juve-Sassuolo

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Miretti; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria. All. Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Alvarez, Ceide. All. Dionisi.

Arbitro della sfida sarà Rapuano di Rimini, coadiuvato dagli assistenti di linea Di Vuolo e Di Gioia. Quarto arbitro Giua, al Var ci sarà Guida assistito da Muto.

Dove vedere Juve-Sassuolo in tv e streaming

Come detto, Juve-Sassuolo sarà trasmessa in diretta testuale sul nostro sito a partire dalle 20:45. Per chi invece preferisce la tv, dovrà sintonizzarsi sui canali a pagamento e in questo caso Dazn. La sfida tra bianconeri e neroverdi verrà infatti trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming, la cui app è scaricabile su smart tv compatibili, su console di gioco come Xbox e PlayStation, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.