Diretta Juve-Inter ore 21, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Lo stadio Olimpico torna a vestirsi di festa e lo fa per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Di fronte le due squadre con più seguito nel Paese, un auspicato momento di ripartenza, confermato dai numeri. Stadio sold out, con circa 67mila presenze previste, record di incasso, a superare ampiamente i quattro milioni di euro, e uno show annunciato sulle tribune e in campo anche prima del match, con un ricco parterre di protagonisti del mondo dello sport, della politica e dello spettacolo. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv. Potrete seguire la diretta anche su ilmessaggero.it

Juve-Inter, probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Vlahovic. All. Allegri

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Arbitro: Valeri di Roma 2

Assistenti: Giallatini e Preti. IV uomo: Sozza. VAR: Di Paolo AVAR: Abisso

Dove vedere Juve-Inter in tv e streaming

La Coppa Italia 2021/22 è una esclusiva Mediaset. Per questo, oggi mercoledì 11 maggio, la diretta televisiva sarà affidata alle telecamere di Canale 5. Il fischio di inizio di Juve-Inter è fissato per le 21. La partita sarà vibile in esclusiva e in chiaro su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

Dalle ore 19.45 inizierà il prepartita del match, con le immagini dal campo e le interviste esclusive ai protagonisti. Al termine di Juve-Inter post-partita sempre in diretta su Canale 5.