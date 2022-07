Diretta Italia-Islanda ore 18, dove vederla in tv e streaming

C'è voglia di riscatto in casa azzurra. Dimenticare la Francia e guardare avanti, con umiltà e la consapevolezza dei propri mezzi mettendo in campo «rabbia e orgoglio». Dopo la debacle nel match d'esordio con le transalpine l'Europeo di calcio femminile dell'Italia domani prosegue con la sfida all'Islanda a Manchester, una partita fondamentale per le ragazze allenate da Milena Bertolini per il prosieguo del torneo continentale. Oggi alle 18 Italia-Islanda, ecco le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv.

Italia-Islanda, probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Rosucci, Giugliano, Caruso; Giacinti, Girelli, Bonansea. Ct: Bertolini. A disposizione: Schroffenegger, Durante, Di Guglielmo, Filangeri, Lenzini, Galli, Simonetti, Bergamaschi, Sabatino, Bonfantini, Piemonte.

ISLANDA (4-3-3): S. Sigurdardottir; Atladottir, Viggosdottir, Arnardottir, Gisladottir; G. Jonsdottir, Brynjardottir, Gunnarsdottir; Vilhjalmsdottir, Thorvaldsdottir, S. Jonsdottir. Ct: Halldorsson. A disposizione: Ivarsdottir, Sveinbjornsdottir, E. Vidarsdottir, I. Sigurdardottir, Magnusdottir, Johannsdottir, Jensen, Albertsdottir, Gunnlaugsdottir, Gudn. Arnadottir, Gudmundsdottir, Jacobsen Andradottir.

Arbitro: Lina Lehtovaara (Finlandia)

Assistenti arbitrali: Karolin Kaivoja (Estonia) – Chrysoula Kourompylia (Grecia)

Quarto ufficiale: Iuliana Demetrescu (Romania)

Arbitro VAR: Tiago Martins (Portogallo)

Assistente VAR: Luís Godinho (Portogallo)

Dove vedere Italia-Islanda in tv e streaming

Partita da non perdere. Telespettatori e tifosi potranno seguire il match Italia-Islanda, valido per la fase a gironi degli Europei femminili,a partire dalle ore 18 su Rai 1 e Sky Sport. Ovviamente, per tutti gli iscritti ai rispettivi servizi, la partita sarà disponibile anche in streaming su Rai Play, Now e sulla piattaforma Sky Go.