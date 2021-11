Diretta Inter-Shakhtar dalle 18.45: probabili formazioni e dove vederla

Possibilità di chiudere il discorso per l'Inter di Simone Inzaghi che ospita lo Shakhtar di De Zerbi. Una vittoria dei nerazzurri, e una non vittoria dello Sheriff contro il Real Madrid, permetterebbe alla truppa nerazzurra di staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Le percentuali di riuscita quindi sono alte. I campioni d'Italia hanno dimostrato di essere in forma infliggendo la prima sconfitta al Napoli in campionato. E saranno trascinati da San Siro, che come al solito si riempie per sfide di questo genere. Fischio d'inizio fissato per le 18.45.

Inter-Shakhtar, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Simone Inzaghi.

SHAKHTAR (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Marlon, Matviyenko, Konoplya; Maycon, Stepanenko; Tete, Marcos Antonio, Mudryk; Fernando. All.: De Zerbi

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Sky su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). In streaming, la sfida di questa sera, sarà possibile vederla anche tramite l'applicazione Sky Go e tramite il servizio Now Tv. Sempre in streaming la partita di San Siro si potrà seguire grazie a Mediaset, che ha acquisito i diritti della Champions League e li mette a disposizione attraverso Mediaset Infinity +.