Diretta Inter-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Inter cerca il controsorpasso su Napoli e Milan, in attesa del match che le vedrà difronte domenica sera: a San Siro arriva la Salernitana, per una sfida che può significare molto per le sorti del campionato, sia che riguardi lo scudetto che la lotta per non retrocedere. Inzaghi si affida quanto può al turnover per far rifiatare alcuni titolarissimi: dentro Ranocchia, Gagliardini e Darmian, ancora straordinari invece per la coppia d'attacco Dzeko e Lautaro. Tegola invece per Nicola che dovrà fare a meno di Ribery, reduce da un incidente stradale in settimana: recupera Bonazzoli, probabile però che si accomodi inizialmente in panchina.

Segui Inter-Salernitana in diretta

Inter-Salernitana, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L.Coulibaly, Ederson, Kastanos; Verdi, Perotti; Djuric. All.: Nicola

Dove guardarla in tv e streaming

Inter-Salernitana di Serie A, in programma alle 20.45 dallo Stadio Meazza in San Siro, sarà trasmessa su DAZN e Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Sarà possibile seguire il match anche su SkyGo, sui dispositivi mobili abilitati. La diretta testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.