Diretta Inter-Empoli ore 18:45: probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

L'Inter non può più sbagliare. Deve vincerle tutte e sperare in uno stop del Milan per risalire al primo posto in classifica in questa volata finale. Determinante la sfida in anticipo del venerdì contro l'Empoli prima della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv.

Inter-Empoli, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. All. Andreazzoli

Arbitro: Manganiello.

Assistenti: Berti – Galetto.

IV uomo: Marini.

Var: Banti.

Avar: Zufferli

Dove vedere Inter-Empoli in tv e streaming

La partita Inter-Empoli sarà trasmessa in diretta, e in esclusiva, da Dazn a partire dalle 18:45. Per seguire il match sulla piattaforma streaming si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app oppure una tv collegata a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.