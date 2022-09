Diretta Fiorentina-Juventus alle 15.00: Vlahovic in panchina, gioca Milik. Torna Di Maria dal primo minuto

Alle 15 si affrontano Fiorentina e Juventus allo stadio Franchi di Firenze. Dopo la vittoria contro lo Spezia nel turno infrasettimanale, i bianconeri si rituffanno in campionato prima dell'esordio in Champions League contro il Paris Saint Germain. Allegri è pronto a schierare subito il nuovo arrivato Paredes in mezzo al campo, mentre in porta toccherà ancora a Perin dopo l'infortunio di Szczęsny. Probabile panchina per Miretti e il grande ex Vlahovic. Nei viola, il tecnico Italiano si prepara a buttare nella mischia il nuovo acquisto Barak.

Juventus, Allegri a Firenze pensa al Psg: «Rabiot out, Bonucci forse lo tengo per Parigi. Dybala? Nessun rimpianto»

Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Maleh; Kouame, Jovic, Sottil. All. Italiano.

JUVENTUS (4-3-3): Perin, Cuadrado, Bremer, Danilo, Alex Sandro, McKennie, Paredes, Locatelli, Di Maria, Milik, Kostic. All. Allegri.

Dove vederla

Calcio d'inizio alle 15 (Dazn).