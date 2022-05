Diretta Empoli-Salernitana 0-0, Djuric ci prova al 7': Parisi salva sulla linea

Solo due cambi invece nel consueto 3- 5- 2 della Salernitana di Davide Nicola rispetto alla sfida contro il Cagliari. Davanti a Sepe riconferma per la linea a tre formata da Gyomber, Radovanovic e Fazio. Sulle corsie a meta' campo Mazzocchi e Obi, in mezzo insieme a Coulibaly ed Ederson c'è Kastanos al posto dello squalificato Bohinen. Davanti accanto a Djuric scelto ancora una volta Verdi, parte quindi dalla panchina Bonazzoli.Qualche modifica nell'Empoli di Aurelio Andreazzoli rispetto all'undici iniziale di scena nella sfida all'Intern della scorsa settimana. Il solito Vicario tra i pali, Stojanovic riprende il suo posto in difesa accanto a Romagnoli, Luperto e Parisi. A centrocampo giocano Zurkowski, Asllani e Bandinelli, Verre preferito a Bajrami alle spalle del duo Cutrone- Pinamonti.

Empoli-Salernitana, formazioni ufficiali

Empoli (4- 3- 1- 2) : Vicario, Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi, Zurkowski, Asllani, Bandinelli, Verre, Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli

Salernitana (3- 5- 2) : Sepe, Gyomber, Radovanovic, Fazio, Mazzocchi, Kastanos, Coulibaly, Ederson, Obi, Djuric, Verdi. All. Nicola

Arbitro: Massa

Seguiremo la partita con la diretta testuale su ilmessaggero.it. A partire dalle 15, Empoli-Salernitana sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Tutti gli abbonati potranno usufruire della telecronaca delle immagini dal Castellani attraverso le Smart Tv oppure attraverso gli smartphone con l'apposita app.