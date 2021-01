Live Crotone-Roma, 0-0 Formazioni, Fonseca con Perez e Cristante. Stroppa lancia Simy

7' - Cross di Karsdorp per Mayora, Cordaz in uscita blocca senza problemi

5' - Ancora nessun tiro in porta. Da segnalare uno spunto interessante di Molina che batte Smalling sul tempo ma non riesce a mantenere la palla in campo

1' - Calcio d'inizio battuto dal Crotone

Prima trasferta dell'anno per la Roma che nel giorno dell'Epifania fa visita al Crotone ultimo in classifica con nove punti. Dzeko non è al meglio e così in campo dal primo minuto giocherà lo spagnolo Mayoral.Panchina anche per Pellegrini e chance per Perez. Cristante torna in mediana accanto a Villar per far rifiatare Veretout. Stroppa invece si affida a Simy come partner di Messias in attacco.

CROTONE: Cordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo, Reca; Messias, Simy.

All.: Stroppa.

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Perez, Mkhitaryan; Mayoral.

All.: Fonseca.

